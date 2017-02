Fernando Oliveira, presidente do V. Setúbal, e o filho Paulo Oliveira, vice-presidente da SAD, deram entrada a um processo-crime contra Júlio Adrião, candidato derrotado pelo atual líder nas eleições de 2014. Na origem da ação movida pelos dirigentes estão as declarações do médico na entrevista publicada em Record a 3 de janeiro.

Entre outras acusações, Júlio Adrião – apoiante do candidato Mauro de Almeida às próximas eleições nos sadinos – disse que "a gestão de Fernando Oliveira é criminosa". Entretanto, após o empate (0-0) com o Chaves, o plantel goza hoje o segundo dia de folga, regressando aos treinos amanhã, às 10h30.

Autor: Ricardo Lopes Pereira