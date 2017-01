JA - Não terá ainda a notoriedade que eu tenho porque há cerca de uma dúzia de anos a esta parte tenho vindo a questionar as opções e a apresentar soluções. Não só critico. Primeiro foi a ligação a Jorge Goes com a Pluripar, o BPN que deu naquilo que deu. Há 63 milhões de euros que foram ‘sacados’ ao BPN pela Pluripar à custa dos terrenos do Estádio do Bonfim. Tudo isso contestei e disse que o Vitória não tinha condições para se meter com o imobiliário. Mas não sabia que estava por trás o BPN e o presidente de Câmara de Setúbal da altura, Mata Cáceres. Por isso, dizia que os negócios iriam ser entregues à Polícia Judiciária. Não queria que o Estádio fosse vendido e sofri ameaças e tentativas de agressão no dia das eleições de 2003. Saí de lá cuspido por gente que alguém, que é atual treinador do Sporting, trouxe da Amadora para me agredir. Esse senhor [Jorge Jesus] era o treinador de Jorge Goes [candidato à presidência]. Se Jorge Goes ganhasse seria o treinador mas como perdeu, acabou por não ser. Não tinha nada contra Jorge Jesus. Só o tive quanto ao que se passou naquele pavilhão porque Jesus participou na campanha, andou no mercado e nas diversas tabernas e bares de Setúbal mas perderam as eleições. Voltando atrás, a pessoa é jovem, percebe de futebol e está ligada aos meandros do mesmo, sabendo como dirigir uma SAD e sustentá-la para o aparecimento de uma grande equipa de futebol. Há estruturas que permitirão implementar o que sempre equacionei para o Vitória: formação, uma academia, um estádio condigno. O Bonfim precisa imediatamente de pequenas obras porque está obsoleto. Fernando Oliveira olha para o Bonfim como local de jogos. Em 2014 dizia que o Vitória precisava de campos para ‘jogar à bola’. Agora mudou de opinião e já precisa da academia porque esses campos para jogar estão obsoletos e impraticáveis. Mauro de Almeida terá, de certeza absoluta, todos os apoios e o apoio dos sócios do Vitória. Sei que irá aparecer uma outra lista além desta lista que vou apoiar e da qual serei acérrimo defensor.

Autor: Flávio Miguel Silva