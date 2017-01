Continuar a ler

R - A primeira medida em caso de eleição de uma nova direção será fazer uma auditoria aos mandatos de Fernando Oliveira?



JA - Todas as vezes que propus uma auditoria, consegui congregar todos os sócios que têm rabos de palha contra mim. Muito não gostavam do atual presidente mas quando falei nisso em 2014 toda a gente se reuniu porque fogem das auditorias como Diabo da cruz. Não levo nada do Vitória. Só lá ponho e pago. Um das coisas que deve ser feita é uma auditoria a esta gestão e a outras que o antecederam. Por muito pouco que este clube dê, no mínimo dos mínimos angaria por época 5 milhões de euros. Como é possível se não conseguem pagar ordenados tão baixos aos atletas e funcionários? Para onde é que vai o dinheiro? Por que é que uma SAD não tem conta própria e tem empresas subsidiárias e fictícias que vendem e compram jogadores? Não há cheques da SAD? Que situação é esta? Como já disseram, esta gestão é criminosa e um caso de polícia. Se calhar nem precisamos de fazer a auditoria, alguém a virá cá fazer... JA - Todas as vezes que propus uma auditoria, consegui congregar todos os sócios que têm rabos de palha contra mim. Muito não gostavam do atual presidente mas quando falei nisso em 2014 toda a gente se reuniu porque fogem das auditorias como Diabo da cruz. Não levo nada do Vitória. Só lá ponho e pago. Um das coisas que deve ser feita é uma auditoria a esta gestão e a outras que o antecederam. Por muito pouco que este clube dê, no mínimo dos mínimos angaria por época 5 milhões de euros. Como é possível se não conseguem pagar ordenados tão baixos aos atletas e funcionários? Para onde é que vai o dinheiro? Por que é que uma SAD não tem conta própria e tem empresas subsidiárias e fictícias que vendem e compram jogadores? Não há cheques da SAD? Que situação é esta? Como já disseram, esta gestão é criminosa e um caso de polícia. Se calhar nem precisamos de fazer a auditoria, alguém a virá cá fazer...

JA - Todos os ex-jogadores do Vitória, sem excepção, são contra Fernando Oliveira. Todos os que estão vivos e jogaram contra ele, não se esquecem do que ele diziam do Vitória [quando Fernando Oliveira era futebolista]. Se os dirigentes do V. Setúbal, do tempo em que ele jogava na CUF viessem cá, e soubessem que ele era presidente agora do clube deles, morriam outra vez. Esse senhor dizia tão mal do Vitória a todos os níveis. Era duma antipatia e baixeza enquanto jogador a todos os níveis. Cito Herculano, Octávio Machado, Guerreiro, José Rocha, Correia, José Mendes, Carlos Cardoso ou Fernando Tomé. Os antigos jogadores desejam que Fernando Oliveira se ponha a andar e até no plantel atual há 'casos'. Estão a pagar algo por me terem apoiado. Falamos por exemplo do guarda-redes Diego que nunca mais jogou e abdicou de milhares de euros para voltar ao Vitória. Porquê? Apoiou-me. Rafael Martins também me apoiou e disse cobras e lagartos de Fernando Oliveira. Antigas glórias deste clube estão com a lista que se opuser e for frontal, pedindo o bem do Vitória.

Autor: Flávio Miguel Silva