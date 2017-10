O médio-ofensivo Daniel Silva (um dos destaques da equipa de juniores do V. Setúbal que tem dado luta intensa a Benfica e Sporting) está a ser seguido com atenção pela Lazio e pelo Málaga. Aos 17 anos, o jogador já assinou contrato de formação com o Vitória uma vez que é considerado uma das grandes promessas da ‘cantera’ sadina. Daniel Silva representou Benfica e Belenenses antes de rumar a Setúbal, onde tem mostrado qualidade.

Autores: João Manuel Fernandes e Ricardo Lopes Pereira