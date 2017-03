André Sousa está seguro no V. Setúbal até 2020. O médio português, internacional sub-19, assinou um contrato profissional pelos sadinos quando está no último ano de contrato pelo clube. O filho de Hélio Sousa, que começou por envergar a camisola do Vitória aos oito anos, congratula-se "pela estratégia desportiva que o Vitória tem adotado nas últimas épocas"."É um momento indescritível. É o concretizar de um sonho chegar a profissional de futebol com a camisola do Vitória. Esta mesma camisola que o meu pai ensinou-me a amar e que tanto significado tem para a minha família. Sinto-me muito orgulhoso por poder fazer o que mais gosto no meu clube de sempre", reiterou o jovem futebolista, de 19 anos, ao site do V. Setúbal.André Sousa ainda tem idade de júnior mas esta temporada já esteve presente por uma ocasião no banco dos sadinos, aquando da receção ao Benfica para o campeonato que remonta a 30 de janeiro.

Autor: Flávio Miguel Silva