Ao contrário da informação veiculada por fonte do clube após a demissão do presidente Fernando Oliveira na terça-feira, Fernando Cardoso Ferreira, líder da assembleia geral do V. Setúbal, garante a Record que não vai ser publicada no início da semana a convocatória do ato eleitoral.

"Não vai sair convocatória nenhuma na segunda-feira! Estou a refletir sobre a matéria com os restantes membros da mesa. Ainda não temos uma data para a convocatória", frisa.

Continuar a ler

Sobre a necessidade de se agendar uma data com brevidade, o dirigente é direto. "As eleições serão marcadas quando for considerado oportuno pela mesa da AG", garantiu Fernando Cardoso Ferreira, lembrando que é necessário fazer uma reflexão depois de ter ouvido os membros do Conselho Vitoriano. Após dois chumbos das contas de 2015, os sócios voltam a reunir-se em AG na terça-feira, às 21 horas.

Autor: Ricardo Lopes Pereira