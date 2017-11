"A inscrição do V. Setúbal na época 2016/17 foi aceite, porque o clube cumpria todos os pressupostos financeiros requeridos."A informação foi ontem dada a Record por fonte da Liga, que explicou que a participação do emblema sadino no escalão principal, caso assegura na presente temporada a permanência, não está, para já, em causa. "Se voltar a cumprir os requisitos, na próxima época, voltará a participar." A mesma fonte ressalvou que a premissa não é definitiva. "É possível haver alteração da decisão se o Conselho de Justiça alterar o que está definido." *