Em nota de imprensa, os signatários justificam o apelo à recandidatura do dirigente de 75 anos: "Pelo trabalho realizado nestes últimos oito anos, que permitiu estabilizar a situação do Vitória, num dos momentos mais críticos da história do nosso clube. Porque nunca virou a cara à luta perante as dificuldades e muito menos abandonou o barco, demonstrando a resiliência própria dos verdadeiros líderes".Mauro de Almeida, Vítor Hugo Valente e Manuel Fona Vieira são os sócios do clube que manifestaram, para já, a intenção de concorrer à presidência. O atual líder, Fernando Oliveira, decide se avança para novo mandato nos próximos dias.