Um Presidente não existe para agradar mas sim para servir o clube.Um Presidente existe para fazer tudo aquilo que faltou naquele clube desde a sua fundação.E não permitir que outros façam algo ou reapareçam depois de não darem sinal da sua existência.Um Presidente existe para estar ao lado dos seus associados e toda a massa associativa e adepta, crentes ou não crentes;Um Presidente existe para enfrentar todas as injustiças no que tece ao clube.Um Presidente existe para que a justiça no respeitante ao Clube seja feita com ponderação, com objetividade, com imparcialidade e até com humildade.Um Presidente existe para defender direitos e interesses legítimos - para ser útil aos seus associados e simpatizantes.E será tanto mais eficaz nessa sua missão quanto mais capaz for de incomodar todos aqueles que representam os poderes e os poderosos.E será tanto mais incómodo para estes quanto mais capaz for de defender o seu clube, quanto mais útil for a todos os associados e simpatizantes.Assim, por estas mesmas razões aconselho o voto de todos os vitorianos, na Lista A, Fernando de Oliveira, mais Vitoria.Comunico assim, que após ponderar, assumo que não vou avançar com a candidatura a Presidência do VFC, tendo em conta o términus da apresentação das listas a 17/03/2017, reitero o meu apoio à recandidatura do atual Presidente Fernando de Oliveira e tendo em conta que as restantes candidaturas, uma que considera o VFC um clube de bairro querendo ser dirigida por miúdos de bairro e a outra constituída por dissidentes do VFC de há muitos anos e que nada fizeram pelo clube. Estas são as principais razoes pelo qual deve o projeto Fernando de Oliveira ter continuidade pelo homem que é pela sua enorme postura.Viva o Vitória, Viva os Vitorianos!