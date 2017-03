Mauro de Almeida tem-se desdobrado em reuniões de trabalho com vários grupos ligados ao V. Setúbal. O gestor desportivo, de 36 anos, candidato à presidência dos sadinos, já manteve contactos com a secção de ginástica além das claques afetas ao clube do Sado como o 'VIII Exército' ou o 'Grupo 1910'.O objetivo de Mauro de Almeida e da respetiva equipa começa por perceber, junto das forças ativas do clube, os problemas mais urgentes a resolver e que propostas é que poderão ser postas em prática a curto prazo. O candidato já encetou alguns compromissos que serão postos em prática caso seja o mais votado nas eleições de 24 de março.Recorde-se que além de Mauro de Almeida, também Manuel Fona Vieira, Vítor Hugo Valente e o atual presidente Fernando Oliveira manifestaram intenção de se apresentar nas urnas.

Autor: Flávio Miguel Silva