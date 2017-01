R – Identifica-se com o estilo de liderança de algum presidente em Portugal?

MA – Em Portugal não. Infelizmente não. Talvez o meu estilo se aproxime um pouco com o presidente do V. Guimarães, Júlio Mendes. É uma pessoa coerente que passou por grandes dificuldades e conseguiu levantar o clube.

R – E em relação a antigos presidentes do V. Setúbal?

MA – Sem dúvida, Fernando Pedrosa. Quando tive de fazer um trabalho para a universidade, escolhi Fernando Pedrosa que sempre foi o meu modelo. Foi aí a primeira vez que tive contacto com ele, era um miúdo. Tive de ir à casa dele e explicar-lhe para que é que era o projeto e Fernando Pedrosa teve a amabilidade de me explicar todo o seu percurso, tudo o que fez. É fantástico. Quem me dera a mim atingir um terço do que ele atingiu. Já era fantástico.

R – Já teve a oportunidade de falar com Fernando Pedrosa?

MA – Ainda não mas tenciono fazê-lo rapidamente falar com ele. É uma pessoa importante com que eu espero vir a contar com o apoio.