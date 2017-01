R – De que forma o seu surge associado e com o apoio das pessoas, como Júlio Adrião, que foram nos últimos anos a oposição à liderança de Fernando Oliveira?

MA – Temos um amigo em comum, o Martins Ventura, preparador físico. Na altura falávamos sobre aquilo que faço atualmente e sobre o Sintrense. Ele disse: ‘passamos a vida a falar do Vitória e sobre o que podia melhorar e fazer de diferente, porque não avanças para o clube? Tens de apresentar essas ideias às pessoas’. Disse-lhe que era complicado, sou muito novo, talvez tenha de pintar uns cabelos de branco… O Martins Ventura disse-me que iria falar com várias pessoas e foi dessa forma que surgiu o apoio dessas forças vivas e oposição. Tendo esses apoios considerei que era o momento de avançar.

R – O seu discurso representa um corte com o passado, sobretudo, se nos lembrarmos do tom crítico de Júlio Adrião quando enfrentou Fernando Oliveira nas eleições de 2014…

MA – Júlio Adrião tem as suas opiniões e, como é natural, divergimos em várias coisas. As suas opiniões sobre o atual presidente são pessoais e respeito-as. Lembro que Júlio Adrião não quis pertencer à nossa lista, apesar de nos apoiar acerrimamente. O Vitória tem de ser muito mais do que isso. Não podemos continuar todo o tempo a falar mal do Vitória. Foram os vitorianos que votaram no presidente que está em exercício. Apresentamos agora um modelo de gestão diferente e, se os vitorianos o acharem, é altura de mudar.