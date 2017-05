Continuar a ler

Sobre o futuro, o camaronês admitiu que ainda existem várias dúvidas: "Ainda não sei. Sou jogador até ao último jogo (risos). Vou estar aqui e quando acabar a época vamos analisar e ver o que se pode fazer."



Albert Meyong despede-se dos relvados no final da temporada e, esta segunda-feira, realizou o último encontro no Estádio do Bonfim, na derrota do clube que mais o marcou na carreira, o V. Setúbal, diante do Boavista (0-1) "É um pouco difícil. Quando uma pessoa passa uma a vida a fazer uma coisa é difícil parar. Tem de ser porque a frescura já não é igual. Estou um pouco triste mas contente com a carreira que tive, tanto aqui como em outros clube onde estive. Passei bons momentos no Belenenses e no Sp. Braga. Como sempre disse, em Setúbal é que me sinto em casa, tenho a família cá, a minha mulher é de cá, as minhas filhas vão aqui à escola e é por aqui que vou ficar", confessou o avançado, de 36 anos.

Autor: Flávio Miguel Silva