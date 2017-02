Continuar a ler

O treinador, José Couceiro, garantiu ontem a Record que conta com o jogador nas 12 jornadas que faltam na Liga NOS. "O Meyong tem vindo a melhorar o seu desempenho físico e certamente vai continuar a jogar", referiu, satisfeito com o jogador. A importância de Meyong – que o técnico já tinha orientado no Vitória (2004/05) e no Belenenses (2005/06) – no plantel é inequívoca. "É uma referência pelo seu profissionalismo e qualidade futebolística. Tem sido um grande exemplo para os mais jovens e uma peça fundamental para a equipa", sublinhou.



Com 134 jogos pelo V. Setúbal na 1ª Liga, Meyong representou também o Belenenses, onde foi o melhor marcador do campeonato, e Sp. Braga, adversário dos sadinos na próxima jornada. O treinador, José Couceiro, garantiu ontem a Record que conta com o jogador nas 12 jornadas que faltam na Liga NOS. "O Meyong tem vindo a melhorar o seu desempenho físico e certamente vai continuar a jogar", referiu, satisfeito com o jogador. A importância de Meyong – que o técnico já tinha orientado no Vitória (2004/05) e no Belenenses (2005/06) – no plantel é inequívoca. "É uma referência pelo seu profissionalismo e qualidade futebolística. Tem sido um grande exemplo para os mais jovens e uma peça fundamental para a equipa", sublinhou.Com 134 jogos pelo V. Setúbal na 1ª Liga, Meyong representou também o Belenenses, onde foi o melhor marcador do campeonato, e Sp. Braga, adversário dos sadinos na próxima jornada.

O penálti convertido por Meyong não evitou a derrota (2-1) do V. Setúbal em Paços de Ferreira, mas serviu para o avançado, de 36 anos, cimentar o estatuto de jogador em atividade com mais golos no escalão principal. Nos 226 jogos que leva na Liga NOS, desde que se estreou em 2000, o camaronês já apontou 80 golos.O atacante, que foi lançado na época 1999/2000 por Rui Águas, também ‘matou’ na capital do móvel a fome de golos. Após duas épocas e meia nos angolanos do Kabuscorp – onde foi três vezes o goleador do campeonato –, Meyong já não faturava pelo Vitória desde 13 de janeiro de 2013, dia em que fez um hat trick na goleada (5-0) imposta ao Moreirense.

Autores: Cláudia Marques e Ricardo Lopes Pereira