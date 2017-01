Continuar a ler

Titular na equipa de José Couceiro em oito dos últimos nove jogos oficiais, Mikel Agu afirma ter tomado a decisão certa ao rumar ao Bonfim. "Depois da lesão grave que tive [2014] e de ter estado na Bélgica [Brugge], onde as coisas não correram bem, estou feliz no Vitória. Quero continuar a jogar e ajudar o clube. Preciso fazê-lo para estar ao meu melhor nível", diz, não escondendo o sonho de representar a Seleção A da Nigéria. "Acredito que a oportunidade pode surgir".



Fábio Pacheco continua KO



Lesionado desde novembro no adutor da perna direita, o médio Fábio Pacheco continua fora das opções do treinador José Couceiro. Em fase de recuperação, o jogador, cuja lesão permitiu a entrada no onze de Mikel Agu, fez ontem corrida no relvado do Bonfim, sendo ainda prematuro apontar uma data para o seu regresso à competição. O defesa Vasco Fernandes (castigado) e o médio André Pedrosa (amigdalite) também são baixas com o Nacional. Esta sexta-feira, às 10h30, o plantel volta a treinar no estádio, à porta fechada. Titular na equipa de José Couceiro em oito dos últimos nove jogos oficiais, Mikel Agu afirma ter tomado a decisão certa ao rumar ao Bonfim. "Depois da lesão grave que tive [2014] e de ter estado na Bélgica [Brugge], onde as coisas não correram bem, estou feliz no Vitória. Quero continuar a jogar e ajudar o clube. Preciso fazê-lo para estar ao meu melhor nível", diz, não escondendo o sonho de representar a Seleção A da Nigéria. "Acredito que a oportunidade pode surgir".Lesionado desde novembro no adutor da perna direita, o médio Fábio Pacheco continua fora das opções do treinador José Couceiro. Em fase de recuperação, o jogador, cuja lesão permitiu a entrada no onze de Mikel Agu, fez ontem corrida no relvado do Bonfim, sendo ainda prematuro apontar uma data para o seu regresso à competição. O defesa Vasco Fernandes (castigado) e o médio André Pedrosa (amigdalite) também são baixas com o Nacional. Esta sexta-feira, às 10h30, o plantel volta a treinar no estádio, à porta fechada.

O médio Mikel Agu promete no sábado um V. Setúbal determinado a conquistar os três pontos diante do Nacional de forma a virar o campeonato com os mesmos pontos obtidos em igual período de 2016/17. "É importante para nós e para os adeptos terminar a primeira volta com um triunfo. Vamos fazer tudo para ganhar e fazer 22 pontos", disse, referindo que a derrota no Bessa é passado. "O que fizemos com o Boavista não será de certeza o que vamos fazer contra o Nacional".A missão avizinha-se complicada, avisa o jogador cedido pelos dragões aos sadinos, lembrando a entrada recente de Jokanovic para o comando técnico dos insulares. "Já vimos casos em que depois da mudança de treinadores as equipas apresentam-se com mentalidade diferente. Neste momento, o Nacional está nos últimos lugares, mas não vamos entrar relaxados. Esperamos um adversário forte".

Autor: Ricardo Lopes Pereira