Nas duas épocas em que trabalhou com Trigueira em Vila do Conde (2009/10 e 2010/11), Carlos Brito lembra um "jovem muito dedicado". "Foi sempre humilde, concentrado, profissional, de trabalho e poucas conversas. Apanhei-o jovem, mas foi para o Rio Ave porque víamos nele um guarda-redes que poderia vir a ser uma mais-valia."



Patamar superior



"Exibição perfeita a defender tudo o que havia para defender." Com nota máxima, foi desta forma que Record avaliou a exibição de Trigueira, guarda-redes do V. Setúbal, de 30 anos, na meia-final ganha à Oliveirense (2-0), que colocou os sadinos – 10 anos depois de terem vencido a primeira edição – na final da Taça CTT.Carlos Brito, que lançou o atleta pelo Rio Ave na 1ª Liga, em 2010/11, não tem dúvidas de que Trigueira brilhou. "Foi influente no sentido positivo. Fez uma exibição espetacular e esteve em dia sim. Fico satisfeito por ele e pela exibição que fez. Foi daquelas situações em que podiam estar a jogar mais tempo que o Trigueira iria sempre resolver", frisa a Record, admitindo que a "boa exibição com a Oliveirense, que causou situações complicadas, pode ter influência positiva na final".

Autor: Ricardo Lopes Pereira