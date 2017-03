Continuar a ler

Em relação ao embate com o Sporting de Braga (1-1), regressaram à lista de 20 convocados, divulgada por José Couceiro, o guarda-redes Lukas Raeder, o defesa Fábio Cardoso e o avançado Vasco Costa.



De referir que o central não era opção desde 30 de janeiro, dia em que os sadinos venceram o Benfica (1-0), no Bonfim. Recuperado de problemas musculares, Fábio Cardoso está apto a dar o contributo à equipa.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Bruno Varela, Pedro Trigueira e Lukas Raeder.



Defesas: Arnold, Vasco Fernandes, Frederico Venâncio, Pedro Pinto, Fábio Cardoso e Nuno Pinto.



Médios: Fábio Pacheco, Mikel Agu, Costinha, João Carvalho e João Amaral.



Avançados: Zé Manuel, Nuno Santos, Thiago Santana, Vasco Costa, Edinho e Meyong. Em relação ao embate com o(1-1), regressaram à lista de 20 convocados, divulgada por José Couceiro, o guarda-redes Lukas Raeder, o defesa Fábio Cardoso e o avançado Vasco Costa.De referir que o central não era opção desde 30 de janeiro, dia em que os sadinos venceram o(1-0), no Bonfim. Recuperado de problemas musculares, Fábio Cardoso está apto a dar o contributo à equipa.Bruno Varela, Pedro Trigueira e Lukas Raeder.Arnold, Vasco Fernandes, Frederico Venâncio, Pedro Pinto, Fábio Cardoso e Nuno Pinto.Fábio Pacheco, Mikel Agu, Costinha, João Carvalho e João Amaral.Zé Manuel, Nuno Santos, Thiago Santana, Vasco Costa, Edinho e Meyong.

O médio Nenê Bonilha ficou este sábado fora da convocatória dol, para o encontro da 24.ª jornada da Liga NOS frente aopelas 16H00, no Funchal.O jogador brasileiro foi afetado por uma virose, tendo ficado impedido de treinar na manhã deste sábado, no Bonfim, e impossibilitado de viajar com a equipa para a Madeira.

Autor: Lusa