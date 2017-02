Continuar a ler

Ainda sem qualquer golo marcado nos 17 jogos oficiais que leva pelo Vitória, Nenê Bonilha garante que estrear-se a marcar não é a prenda mais desejada. "Seria muito bom, mas o melhor presente seria a vitória. Na hora certa, o golo vai chegar", afirma, garantindo que a equipa só pensa nos três pontos. "Nunca entramos em campo para empatar, mas sim para ganhar e ultrapassar já os 30 pontos".



Questionado sobre a possibilidade de lutarem por uma vaga nas provas europeias, o médio quer dar um passo de cada vez. "Para quem tem vários troféus na sua história, como o Vitória, não tem de pensar pequeno. Primeiro queremos chegar aos 30 pontos e atingir a permanência. Depois pensamos em voos mais altos", disse, garantindo que o incêndio que deflagrou esta semana nos armazéns de enxofre em Setúbal não alterou a rotina da equipa. "Estivemos sempre tranquilos, não houve diferença nenhuma nos treinos".

Nenê Bonilha, médio do V. Setúbal, não esquece a derrota (1-4) sofrida há cinco meses na receção ao Paços de Ferreira. No reencontro de amanhã com os pacenses, responsáveis pelo desaire mais pesado sofrido pelos sadinos no campeonato, o brasileiro quer um desfecho diferente."Não digo vingar, mas queremos fazer um bom jogo e, desta vez, vencer. Daí para cá tivemos uma evolução muito grande", frisa o atleta que ontem celebrou o 25.º aniversário.

Autor: Ricardo Lopes Pereira