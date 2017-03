Continuar a ler

"Estivemos a analisar o jogo, o que fizemos bem e menos be, e corrigimos erros para não voltarem a acontecer nos próximos jogos. Temos tido determinação e motivação em todos os jogos. É evidente que os resultados negativos não são bons, mas vamos a Setúbal com o intuito de conquistar pontos", realçou.Nuno Manta sabe do valor do seu adversário e confessa que não está preocupado com facto de o Feirense não marcar golos nos últimos jogos."Sabemos que o V. Setúbal, em casa, é muito forte e não perde há bastante tempo. Tem um processo ofensivo muito forte e também sofreu poucos golos em casa. Não temos feito golos, mas a verdade é que criamos situações para que isso aconteça. Há sempre a diferença da bola que vai ao poste e entra, em relação à que não entra. Os golos vão aparecer", afirmou.O treinador do Feirense não poderá contar com Platiny, Pelé, Alex Kakuba e Wellington, todos a recuperar de lesão.O V. Setúbal, 11º classificado, com 30 pontos, recebe no sábado, pelas 16 horas, no Estádio do Bonfim, o Feirense, 13º, com 26, em jogo da 25ª jornada da Liga NOS, dirigido pelo árbitro João Mendes, de Santarém.