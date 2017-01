Para estar entre os quatro finalistas da Taça CTT, o V. Setúbal está obrigado a vencer amanhã o Sporting. Alheios ao que acontece no outro jogo do Grupo A, entre o Arouca e o Varzim, os sadinos só pensam em levar a melhor no embate com os leões, garante o defesa Nuno Pinto. "Para termos esperança no apuramento, sabemos que temos de ganhar e é dessa forma que vamos encarar o jogo", refere o lateral-esquerdo.

Apesar das duas derrotas averbadas em dezembro frente aos leões – em partidas da Liga NOS (0-2) e da Taça de Portugal (0-1) –, Nuno Pinto confia que à terceira o triunfo vai mesmo sorrir aos sadinos. "Claro que acreditamos! O nosso objetivo é ganhar ao Sporting e estar na final-four", frisa, lançando um repto aos vitorianos. "É muito importante ter os adeptos do nosso lado. Venham apoiar-nos para conseguirmos a proeza de estar entre os quatro finalistas", sublinha, confiante no sucesso.

Aviso ao adversário Nuno Pinto, de 30 anos, tem a certeza de que a missão não será fácil para nenhuma das equipas amanhã, no Bonfim. "Acredito que o Sporting vem jogar a Setúbal com os mais fortes. Eles vão querer ganhar o jogo tanto como nós e sabem que não podem facilitar", avisa. Questionado sobre o que a equipa orientada por José Couceiro terá de fazer em campo para bater os leões, o defesa é direto: basta repetir a exibição do encontro a contar para os ‘oitavos’ da Taça de Portugal. "Perdemos por 0-1, mas jogámos bem. Se fizermos um jogo parecido, temos hipóteses de seguir em frente", vaticina.

Autor: Ricardo Lopes Pereira