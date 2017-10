Continuar a ler

Ausentes da lista de 20 convocados continuam também os lesionados Patrick, César, Bernardo Morgado, Semedo, Adebanjo, Willyan e Yannick Djaló.O Vitória de Setúbal, 11.º classificado com dez pontos, defronta na segunda-feira, pelas 20 horas, no Estádio Municipal de Portimão, o Portimonense, 14.º com oito, num jogo que vai ser arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.Pedro Trigueira, Cristiano e Miguel Lázaro;Arnold, Luís Felipe, Diogo Sousa, Vasco Fernandes, Pedro Pinto e Nuno Pinto;Podstawski, André Pedrosa, Nenê Bonilha, Costinha e João Teixeira;Rafinha, João Amaral, Vasco Costa, Allef, Gonçalo Paciência e Edinho.