"Entrámos bem no jogo. Perdemos a eliminatória em casa do detentor da Taça e do campeão. O Benfica foi superior na primeira parte mas, pelo que fizemos, não merecíamos ter saído daqui com este resultado"."Entramos sempre para ganhar, seja com que equipa for. São duas competições distintas, mas vamos entrar com a mesma ambição de ganhar o jogo na Liga. Todos os jogos são complicados. Mas nós trabalhamos semanalmente para ganhá-los e é isso que vamos fazer. Vamos pensar jogo a jogo e tentar todos os que forem possíveis".