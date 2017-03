Após falhar por castigo a partida frente ao Feirense (derrota por 1-2), o defesa Nuno Pinto volta a dar o contributo ao V. Setúbal no embate de domingo no reduto do FC Porto. As más notícias para o treinador José Couceiro prendem-se com a impossibilidade de levar a jogo o médio Mikel Agu e o avançado Zé Manuel, que se encontram cedidos pelos azuis e brancos.

Sem ganhar há seis jornadas, os sadinos vão tentar no Dragão, à semelhança do que fizeram na primeira volta do campeonato (0-0), roubar pontos ao FC Porto. Apesar de estarem conscientes das dificuldades que vão ter, os vitorianos querem manter a tendência de travar os grandes: Benfica (1-1 na Luz e triunfo 1-0 no Bonfim) e Sporting (2-1 na Taça CTT).

Após dois dias de folga, o plantel começa hoje (10h30), no Bonfim, à porta fechada, a preparar o duelo com o FC Porto.

Autor: Ricardo Lopes Pereira