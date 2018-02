Continuar a ler

Nuno Reis, que assinou contrato com o V. Setúbal até junho de 2020, lança um repto aos vitorianos, apelando à presença de público nas bancadas do Estádio do Bonfim. "Peço aos adeptos que venham ajudar o Vitória. O jogo é no domingo, às 16 horas, é uma boa hora para trazer a família. Se tivermos muito público no estádio a apoiar-nos as coisas tornam-se mais fáceis", admite.



Nuno Reis, reforço de janeiro do V. Setúbal, salienta a importância do jogo de domingo, 16 horas, que a sua equipa vai ter frente ao P. Ferreira, adversário dos sadinos, atual último classificado da Liga NOS, na luta pela permanência. "É um confronto direto com uma equipa que tem as mesmas ambições do Vitória. Vamos encarar o Paços da melhor forma, praticando um bom futebol para conseguirmos os três pontos".Apesar de o conjunto setubalense vir "de um resultado menos positivo [derrota 3-1 com o Sp. Braga]", o médio defensivo, oriundo dos gregos do Panathinaikos, garante que o desaire com os minhotos "é passado" e que o pensamento está agora no duelo com os pacenses. "O mais importante é estarmos concentrados do princípio ao fim. O Paços tem bons jogadores no setor ofensivo, mas temos a nossa estratégia para anular isso e procurar aproveitar os erros do adversário".

Autor: Ricardo Lopes Pereira