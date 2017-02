O incêndio que deflagrou na madrugada de terça-feira nos armazéns de enxofre da Sapec Agro, na Mitrena (zona industrial de Setúbal) levou ontem, pelo segundo dia consecutivo, ao cancelamento de todos os treinos do futebol de formação do V. Setúbal.A decisão foi tomada depois de a Proteção Civil ter, ao final da tarde de quarta-feira, desaconselhado a atividade física ao ar livre na sequência das recomendações da Direção-Geral de Saúde. Uma vez que "as crianças, idosos e portadores de doenças do foro respiratório ou cardíaco" são os principais grupos de risco, o plantel sénior – que na 4ª feira fez um jogo-treino em Vendas Novas – trabalhou, ontem de manhã, sem restrições no Bonfim. Refira-se que os bombeiros declararam o incêndio extinto às 09h10 de ontem.Entretanto, os sadinos vão tentar quebrar no domingo uma série de mais de 11 anos sem vencer em Paços de Ferreira. O último êxito remonta a 2005/06, quando a equipa treinada por Hélio Sousa ganhou, por 2-1, com golos de Binho e Bruno Ribeiro. À exceção do lateral Luís Felipe, reforço de janeiro que continua a ganhar ritmo [marcou o último golo do triunfo, por 3-0, diante da seleção da AF Évora], José Couceiro tem a equipa na máxima força pois Fábio Cardoso recuperou de lesão.

Autor: Ricardo Lopes Pereira