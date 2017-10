Continuar a ler

Marco Tábuas considera que as dificuldades por que a equipa passou poderão ser as mesmas no domingo. "O piso continua a ser sintético. Além disso, tivemos várias oportunidades para marcar e não concretizámos, permitindo que o adversário crescesse. Nos penáltis, acabei por ser herói num jogo em que tínhamos a obrigação de ganhar", sublinha o atual técnico de guarda-redes das seleções da AF Setúbal.Só com um triunfo em oito jornadas na 1ª Liga, o ex-guardião afirma que um êxito no domingo pode moralizar. "Uma vitória dará alento, caso contrário as coisas complicam-se. Acredito que o Vitória vai ganhar e isso dará um impulso à equipa para fazer um campeonato tranquilo", frisou.