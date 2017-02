Fernando Oliveira, presidente do V. Setúbal, anuncia oficialmente a sua decisão de se recandidatar, ou não, à liderança do clube na sexta-feira. O dirigente, de 75 anos, que se tem debatido com problemas de saúde, aguarda hoje pelos resultados de uma cintigrafia que realizou anteontem. Só depois de receber o aval médico é que o atual líder dos sadinos anunciará se avança para o 7º mandato, a cuja direção presidiu pela primeira vez em 1986. Mauro de Almeida, Vítor Hugo Valente e Manuel Fona Vieira são os sócios que manifestaram intenção de ir a votos em março.Entretanto, Pedro Contreiras, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral pela lista de Mauro de Almeida, pediu "transparência" nas eleições. "Cumprir com os estatutos é algo que tem sido muito descurado nos últimos anos. Há pouca informação conhecida do que é feito, algo que eu critico muito. Basta dizer que em assembleias gerais, quando questionado por sócios relativamente a várias questões, Fernando Oliveira não responde. Está tudo dito", afirma a Record numa entrevista que pode ler na totalidade em www.record.pt.

Autores: Ricardo Lopes Pereira e Flávio Miguel Silva