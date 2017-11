A derrota com o Aves (0-1) não foi o único aspeto negativo do jogo de sexta-feira. Com 1.052 espectadores, o Bonfim tornou-se palco da partida com pior assistência entre os 99 encontros realizados na Liga NOS, em 2017/18. A administração vai anunciar uma série de iniciativas para contrariar esta tendência. O clube tem uma média de 1.890 pessoas por jogo. Pior só o Estoril, com 1.434.

Autor: Ricardo Lopes Pereira