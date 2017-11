Com uma onda de lesões a assolar o plantel, o V. Setúbal vai tentar tirar partido da paragem na competição para recuperar alguns dos jogadores antes do duelo com o Benfica, a 18 de novembro, da Taça de Portugal. Na visita ao Estádio da Luz, José Couceiro volta a contar com Vasco Fernandes, que cumpriu castigo com o Aves (0-1). Após dois dias de folga, o plantel regressa hoje, 16 horas, ao trabalho no Complexo Desportivo do Vale da Rosa.

Autor: Ricardo Lopes Pereira