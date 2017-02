Continuar a ler

PC – Fona Vieira é completamente desconhecido no mundo vitoriano, nem o considero como uma ‘carta fora do baralho’. Não falo em caso de derrota porque Mauro de Almeida tem as condições para vencer. Digo é que existe uma disponibilidade para reunir e identificar todos aqueles que querem a mudança no Vitória – há tempo para fazer essa unificação. Os vitorianos conhecem-se. As portas estão abertas e faço um apelo para que haja uma unificação de esforços para mudar o Vitória.PC – Conheço-lhe inteligência. Tem muitos anos de futebol. Sabe perfeitamente o que está a fazer. Está à espera do timing conveniente. Tenho a certeza que está tomada.PC – Há muito esse pensamento. Passa muito pela falta de informação… que não é por acaso. Acontece e é pensada. Há muitos sócios idosos que não têm acesso às redes sociais e a sua única fonte de informação é muitas vezes o que vão vendo nos cafés. A questão da bola que entra e o facto do V. Setúbal estar a fazer uma campanha interessante, graças a um homem que é intocável que é José Couceiro pelo trabalho que está a realizar, há muita gente que vai decidir com base nessas questões. Por isso, volto a dizer que espero que as eleições sejam marcadas com mais tempo para que possa haver uma comunicação com os sócios e perceberem o que está em causa.