PC – Sem dúvida. Para mim, é a única alternativa viável para o Vitória. Tem credibilidade perante vários parceiros. Sem eles, será muito difícil conseguir gerir o clube. Em termos de gestão, pelo seu passado, foi jogador, treinou, dirigiu… tem todas as condições para singrar no mundo do futebol, aquele onde se move. Obviamente que isto vem ao encontro da necessidade que o Vitória tem de se renovar, virar a página e modernizar-se. Olhando para as infraestruturas que o clube tem e até mais para as que não tem, o Vitória tem de decidir o que quer para o futebol. Vejo o Vitória como um clube moderno e que quero continuar a ver bater-se com os melhores. Para isso tem de haver modernização e profissionalismo nas estruturas do clube. Só vejo isso na figura de Mauro de Almeida. Definindo-o em três palavras significa energia, que é necessária ao Vitória, a mudança e progresso que o Vitória precisa.PC – Sim. É preciso dinheiro e aí encaixam as tais parcerias que Mauro de Almeida representa e que são um aspeto fundamental para a modernização do Vitória. Sem elas não é possível chegar-se a lado algum. Projetos que defendam uma gestão do que existe… há quem diga que agora há uma renegociação com operadoras, com PER (Plano Especial de Revitalização)’s que foram renegociados e isso dá para gerir o que existe, mas não dá. É mais do mesmo. É vivermos novamente na indefinição e sob brasas. Tal situação não permite os investimentos que o Vitória precisa. Vou dar o exemplo de duas equipas que vão subir de divisão: o Portimonense e o Aves. Fizeram investimentos e têm projetos por trás que o Vitória, se não se modernizar, não terá capacidade de acompanhar.PC – Sem dúvida, acredito. Na atual situação, se o Vitória tem o azar de numa destas épocas ter uma descida de divisão, não vejo possibilidades de se conseguir levantar. Aí, aquilo que foi negociado com as operadoras deixa de ter validade.