A três semanas das eleições para a presidência do V. Setúbal, agendadas para dia 24, o assunto não tem passado despercebido aos jogadores. A cumprir a sua segunda época no Bonfim, o defesa Nuno Pinto deu ontem conta da sua satisfação pela recandidatura do atual líder do clube, Fernando Oliveira [que oficializa hoje a recandidatura]. "Acho muito positivo. A recandidatura do presidente é uma boa notícia para o clube e para os jogadores. Confiamos nele", afirmou o camisola 21 dos sadinos.Instado a explicar as razões que o levam a manifestar o seu apoio a Fernando Oliveira – os outros candidatos já assumidos são Mauro de Almeida e Vítor Hugo Valente –, Nuno Pinto é perentório. "Quando vim para o Vitória todos diziam que o clube não estava bem. Desde que cá cheguei nunca me faltou nada, nem aos meus colegas. Além disso, é um homem do futebol, que percebe do assunto e fala a nossa língua", frisou, focando todas as atenções no duelo de domingo, às 16 horas, no terreno do Marítimo."Tal como nós, o adversário tem uma equipa forte. Vai ser um bom jogo e vamos à Madeira com o objetivo de trazer os três pontos", assegurou o defesa, reiterando a nova meta da equipa depois de atingir a tão desejada marca dos 30 pontos. "Agora queremos atingir os 40 pontos, mas, se pudermos fazer algo mais, tudo faremos para o conseguir. Acredito que isso vai acontecer", afirmou, confiante num rendimento elevado até final da época.

Autor: Ricardo Lopes Pereira