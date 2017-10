Continuar a ler

41' - Wellington ficou em excelente posição para inaugurar o plácar. O avançado do Portimonense ficou com a bola à mercê, após um canto batido na direita, mas o remate saiu muito por cima!38' - O árbitro Gonçalo Martins volta a puxar cartão amarelo. Agora foi Pedro Pinto, após travar Wellington em falta.32' - Pires cabeceou para fora, após a marcação de um livre do lado esquerdo do ataque algarvio, mas a bola saiu ligeiramente ao lado da baliza de Cristiano Figueiredo.30' - José Couceiro obrigado a efetuar a primeira substituição. O técnico sadino colocou em campo João Amaral para render o lesionado Willyan.24' - Rafinha teve no pé esquerdo a primeira excelente ocasião de perigo. Dentro da área, bem colocado efetuou um forte remate, mas o guardião Carlos Henriques não permitiu festejos e fez uma enorme defesa para canto.23' - O V. Setúbal parece conseguir equilibrar as operações e aproxima-se mais da baliza algarvia. Agora, numa bola bombeada para a área, o guardião Carlos fez mal o alívio, mas havia um defesa da equipa que conseguiu desviar para fora.19' - André Sousa foi punido com um cartão amarelo, depois de ter parado Wellington em falta que dava início a um perigoso contra-ataque.18'- O V. Setúbal dispôes de dois cantos consecutivos, mas nené Bonilha, em ambas as jogadas, não deu o melhor seguimento à bola.12' - Jogo disputado a bom ritmo, com muitas arrancadas de parte a parte, mas, até ao momento, a bola teima em não chegar com perigo junto de ambas as balizas.9' - Ainda que não haja oportunidades claras de golo até ao momento, nota mais para o Portimonense. A equipa da casa tem tido mais bola e tem obrigado que o jogo se desenrole, sobretudo, no meio-campo defensivo dos insulares.1' - Teve início o encontro no Municipal de Portimão.José Couceiro escolheu o seguinte para a deslocação ao reduto dos algarvios: Cristiano, Arnold, Pedro Pinto, Vasco Fernandes e André Sousa; Bonilha, Podstawski e João Teixeira; Rafinha, Willyan e Edinho.O Portimonense vai jogar com Carlos, Hackman, Rúben Fernandes, Filipe Macedo e Lumor; Pedro Sá, Dener e Ryuki; Wellington, Manafá e Pires.Já são conhecidos os onze iniciais, numa altura em que as equipas já se encontram no relvado para dar início ao encontro.Portimonense e V. Setúbal estreiam-se esta quinta-feira na edição de 2017/18 da Taça CTT. As duas equipas integram o Grupo A, juntamente com Benfica e Sp. Braga.Como águias e guerreiros empataram na primeira jornada, o jogo desta quinta-feira pode decidir o novo líder do grupo. Recorde-se que apenas o primeiro lugar permite aceder à final four da competição.Vítor Oliveira, treinador dos algarvios, referiu na antevisão que o duelo com os sadinos "será encarado com seriedade". "Estamos num grupo difícil. Mas as surpresas acontecem e o Leixões foi empatar ao Dragão", lembrou.Já José Couceiro garantiu que os três pontos são o único objetivo: "Vamos lá com a intenção de ganhar. Vamos fazer as coisas não a pensar no que aconteceu no outro jogo do grupo, mas apenas neste".O Portimonense deve alinhar com: Carlos; Hackman, Felipe Macedo, Lucas Possignolo e Lumor; Ryuki, Rosell e Dener; Welington, Manafá e Pires.Quanto ao V. Setúbal, deve entrar com: Cristiano; Arnold, Vasco Fernandes, Pedro Pinto e André Sousa; Costinha, Podstawski, André Pedrosa e João Teixeira; Gonçalo Paciência e João Amaral.