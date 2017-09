Logo após a polémica derrota (1-0) do V. Setúbal em Paços de Ferreira na jornada anterior, o treinador José Couceiro afirmou que seria trabalhoso recuperar uma equipa que ficou "destroçada" por não ter lhe ter sido validado um golo [remate de João Amaral] em que a bola esteve dentro da baliza. Sem tempo a perder, depois de dois dias de folga, o técnico procurou ontem no Bonfim salientar junto dos jogadores a importância de a equipa estar agora apenas focada no duelo da próxima segunda-feira, diante do Boavista.Para atenuar os efeitos da revolta, uma parte do trabalho que o treinador vai desenvolver com os seus jogadores, nas primeiras sessões da semana, toca a vertente psicológica. Apesar de a equipa se sentir prejudicada em vários jogos realizados até agora, José Couceiro quer evitar, a todo o custo, que os atletas entrem em campo condicionados devido a decisões que foram tomadas pelas diversas equipas de arbitragem por influência direta do vídeo-árbitro nas jornadas disputadas até este momento.O objetivo do V. Setúbal é reagir e dar uma resposta cabal dentro das quatro linhas no confronto com o Boavista, equipa que se apresenta moralizada no Bonfim, após o triunfo (2-1) obtido no último sábado, frente ao Benfica.

Autor: Ricardo Lopes Pereira