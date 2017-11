A transmissão televisiva do V. Setúbal-Aves, na SportTV, foi interrompida aos 21 minutos, sendo retomada apenas aos 70’. Contactada por Record, fonte do canal televisivo informou que essa quebra na emissão ficou a dever-se a problemas técnicos com o carro de exteriores deslocado para a transmissão desde o Bonfim.

Uma questão que se levantou de imediato foi a possível influência desse imprevisto técnico da SportTV no sistema do VAR. Ora, fonte do Conselho de Arbitragem garantiu ao nosso jornal que Hélder Malheiro e Tiago Rocha – os árbitros nomeados para dar apoio ao juiz principal, Manuel Mota – nunca deixaram de receber as imagens de tudo aquilo que se passava no relvado do Bonfim.

