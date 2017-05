O defesa Fábio Cardoso, de 23 anos, pode estar de saída do V. Setúbal. Os escoceses do Glasgow Rangers, equipa orientada pelo português Pedro Caixinha, estão muito atentos ao central, que em 2016/17 fez 27 jogos oficiais pelos sadinos, e o nosso jornal sabe que o acordo está próximo.De acordo com o ‘Daily Mail’, o clube dos protestantes de Glasgow poderá desembolsar quase 1,5 milhões de euros para contratar o jogador, que tem contrato com Vitória até 2020. Formado no Benfica, Fábio Cardoso – que antes de rumar a Setúbal esteve época e meia cedido ao Paços de Ferreira –, é encarado por Pedro Caixinha como uma aposta de futuro.Depois do terceiro lugar alcançado pelo Rangers na Liga 2016/17, a imprensa britânica avança que Pedro Caixinha quer também contratar Bruno Alves, internacional português que jogou nos italianos do Cagliari, para formar dupla com Fábio Cardoso.

Autor: Ricardo Lopes Pereira