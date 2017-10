José Couceiro, treinador do V. Setúbal, manifestou ontem preocupação pelo sintético que a sua equipa vai encontrar no reduto do Pinhalnovense, adversário da 3ª eliminatória da Taça de Portugal. "É um piso que já tem muitos anos, está gasto e tem muita borracha. Para nós, jogar num sintético ou num pelado é quase igual. Entre jogarmos num bom pelado ou num mau sintético, se calhar até preferia jogar num bom pelado."

O treinador garante que não altera a abordagem. "Preparámos o jogo como se fosse da Liga. A história do Vitória respeita-se com a responsabilidade que temos de dar sempre o máximo. Se houver falta de motivação, estamos em maus lençóis. A motivação não é negociável", frisa.

Motivação extra Miguel Pinéu, Alain Pilar, Feiteira e Diego Zaporo, todos ex-V. Setúbal, deverão ser titulares no Pinhalnovense, que estreia hoje Ricardo Cravo como técnico.

