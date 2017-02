Continuar a ler

"É um jogo muito importante e que queremos vencer. Vimos de um resultado menos conseguido e queremos retomar o caminho das vitórias, para conseguirmos rapidamente os pontos que nos garantam o mais cedo possível a permanência", disse Ricardo, à margem da visita de uma comitiva pacense à Escola Básica 1 de Nevogilde, no concelho vizinho de Lousada.Acompanhado por Diego Medeiros, reforço de inverno contratado ao Famalicão, da 2.ª Liga, Ricardo recuou ao jogo com o Estoril, da jornada anterior (derrota por 2-1), e lamentou a intermitência de resultados da equipa."Foi um pouco frustrante, porque vínhamos de um jogo muito conseguido frente ao V. Guimarães e de uma segunda parte de excelência diante do Sporting. Queríamos dar continuidade, mas não conseguimos retomar esse caminho", sublinhou.Para esta irregularidade em termos de resultados, Ricardo deu conta de "algumas infelicidades, entre lesões, castigos e uma ou outra decisão contra" [das arbitragens], insistiu que a equipa deve "focar-se essencialmente nas coisas que pode controlar" e garantiu que a situação debatida internamente "não afeta a confiança da equipa".Ao lado do capitão pacense, Diego Medeiros, extremo brasileiro de 23 anos, falou de uma adaptação fácil ao clube, reconhecendo a complexidade de jogar na Liga NOS."O ritmo de jogo é a principal dificuldade, na 2.ª Liga há mais contacto e o jogo é mais pausado. Tive uma boa estreia [entrou aos 58 minutos do jogo com o V. Guimarães e, na primeira intervenção no jogo, tirou o centro da direita para Welthon amortecer para o tento inaugural de Pedrinho, na vitória pacense por 2-0], fui super bem recebido por todos e espero em breve estar ao nível do que fiz no Famalicão", disse.Extremo rápido e com uma boa relação com os golos, Medeiros prometeu "muito trabalho e vontade", esperando criar "uma boa dor de cabeça ao treinador" na hora de escolher o 'onze'."Havia outros clubes interessados e a minha vinda para a Liga NOS já podia ter acontecido mais cedo, mas o Paços foi aquele que mostrou mais interesse. É um bom clube, tem uma boa estrutura e ao longo dos anos tem revelado bons avançados", concluiu.Diego Medeiros e Ricardo integraram a comitiva pacense que esta sexta feira visitou a EB1 de Nevogilde, em Lousada, uma escola com valência de Jardim de Infância, num total de 123 alunos, na habitual 'operação de charme' realizada pelo clube junto dos estabelecimentos de ensino da região em semana de jogo na Capital do Móvel.