O V. Setúbal congratulou José Mourinho pela conquista da Liga Europa esta quarta-feira, diante do Ajax. Os sadinos lembraram que o treinador do Manchester United é sócio do clube desde sempre."Muitos parabéns, José Mourinho, pelo teu quarto título europeu, o 25.º da carreira e o terceiro da temporada desportiva de 2016/2017. Temos muito orgulho de que sejas sócio do Vitória desde o dia em que nasceste", pode ler-se no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões