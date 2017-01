Pouco utilizado no Arouca, Zequinha está a ser seguido pelo V. Setúbal. Formado no Bonfim, o avançado, de 30 anos, cujas qualidades são apreciadas por José Couceiro, pode assim voltar a trabalhar com o técnico que o orientou em 2013/14. Apesar de o Vitória não ter a mesma capacidade financeira de outros concorrentes, o desejo do atleta pode facilitar o negócio.

Autores: Ricardo Lopes Pereira e Francisco Laranjeira