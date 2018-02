Os dirigentes do V. Setúbal, último classificado da Liga NOS, com 18 pontos, não têm dúvidas de que estão a ser prejudicados pelas decisões do vídeo-árbitro. Na página oficial do clube, os sadinos enumeram os "erros de análise em lances de VAR que custaram 11 pontos à equipa nestas 22 jornadas da Liga NOS. Sem eles, o Vitória teria 29 pontos e ocuparia o oitavo lugar da classificação", lê-se no documento publicado. Acompanhado por ligações que remetem para as imagens televisivas da página da Liga, os sadinos afirmam que foram lesados em nove jogos, quatro nas primeiras jornadas (frente ao Moreirense, Sporting, Chaves e Belenenses). Da lista fazem ainda parte as rondas em que perderam com P. Ferreira, Portimonense, V. Guimarães, Feirense e Sp. Braga.

Autor: Ricardo Lopes Pereira