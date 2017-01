Continuar a ler

Postura diferente terá tido Raul José, adjunto de Jorge Jesus, que durante o jogo, depois de o Sporting ter feito o empate, "insultou elementos ligados ao Vitória", bem como um "apanha-bolas", de acordo com os sadinos.



Fonte da estrutura do V. Setúbal, que presenciou de perto as incidências no final do encontro que opôs os sadinos ao Sporting, refuta por completo a ideia de que tenham sido dirigidos insultos ao presidente Bruno de Carvalho por parte de responsáveis vitorianos.A mesma fonte disse ainda que o líder leonino foi dos elementos "mais tranquilos" no final do encontro, bem como Octávio Machado que teve sempre, tanto no banco de suplentes como depois do apito final, uma postura "apaziguadora".

