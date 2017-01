O V. Setúbal pondera avançar com uma providência cautelar no Tribunal Cautelar de Desporto (TAD) caso a Liga se pronuncie contra os interesses do V. Setúbal no ‘caso’ Geraldes e Gauld. Os sadinos ainda não terão assinado os contratos de rescisão dos dois jogadores que haviam sido emprestados ao clube do Bonfim no início da época e agora resgatados pelos leões para novo empréstimo… ao Chaves."As instâncias desportivas têm de se pronunciar. Agora tem de se pronunciar a Liga e, depois, a Federação [têm de reconhecer a justa causa da rescisão unilateral do contrato de cedência]. O Vitória já transmitiu a quem de direito que vê com agrado um regresso dos dois jogadores", afirmou fonte do V. Setúbal a Record.E prosseguiu: "O Vitória vai defender intransigentemente os seus interesses".