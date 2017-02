Continuar a ler

Com um misto de jogadores da equipa principal e dos juniores, o Vitória de Setúbal ampliou a vantagem após o intervalo. O defesa Luís Felipe, reforço de janeiro que rumou a Setúbal depois de rescindir com o Benfica, foi o marcador de serviço na segunda parte (76).A partida com a seleção distrital eborense serviu para os sadinos prepararem do confronto de domingo, 16:00, no reduto do Paços de Ferreira, a contar para a 22.ª jornada do campeonato.