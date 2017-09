O Vitória de Setúbal derrotou esta quarta-feira de manhã o 1.º Dezembro, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação realizado no Estádio do Bonfim. João Amaral, Gonçalo Paciência e Nenê Bonilha, todos na segunda parte, foram os marcadores de serviço no teste realizado à porta fechada.O encontro permitiu ao treinador José Couceiro preparar a equipa para o duelo de segunda-feira, 20 horas, com o Boavista e ver em ação os jogadores menos utilizados na corrente temporada.

Autor: Ricardo Lopes Pereira