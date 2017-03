Continuar a ler

Como adepto do Vitória, Silvino sonha com o regresso aos grandes palcos internacionais. "Depois de salvar o clube, há oito anos, creio que será esse o passo que Fernando Oliveira pretenderá dar, no futuro. E não há nenhum vitoriano que não se reveja nesse sonho. Todos nós queremos de volta o Vitória europeu. É o salto qualitativo que falta e a melhor pessoa para liderar esse processo é o actual presidente. Não estamos numa fase de dar um passo atrás. O clube precisa de dar é um passo em frente", assinalou o técnico de 58 anos.



Natural de Setúbal e figura incontornável do Vitória, onde se estreou como profissional em 1977 - permaneceu no clube até 1982, regressando depois em 1994/95 -, o antigo guarda-redes Silvino Louro é um apoiante incondicional de Fernando Oliveira nas eleições para a presidência do clube sadino."O meu apoio é, principalmente, ao Vitória. Tenho grande amizade e muita estima pelo candidado mas se achasse que ele não seria o melhor para o clube, jamais lhe daria o meu apoio público. Apoio Fernando Oliveira porque se trata de um dos maiores dirigentes da história do clube", afirmou o atual treinador adjunto de José Mourinho no Manchester United.