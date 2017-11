Os sócios do V. Setúbal reprovaram esta terça-feira pela terceira vez as contas de 2015, adensando a crise no clube. Recorde-se que já a 11 deste mês os associados sadinos tinha repetido a rejeição dos números apresentados pela direção.Na votação desta terça-feira, foram registados 189 votos contra, 110 a favor e 33 abstenções.

Autor: Ricardo Lopes Pereira