O V. Setúbal venceu o Sporting por 2-1 mas foi a média etária dos jogadores utilizados nesta fase de grupos que fez com que os sadinos avançassem para a final four, apesar de ambos terem terminado com seis pontos no Grupo A da Taça CTT.

O regulamento da competição não prevê o confronto direto como critério de desempate, pelo que foi preciso olhar para a diferença de golos (+1 para ambas as equipas) e para o número de golos marcados (3 por cada uma delas). Estando tudo empatado, foi necessário apontar ao terceiro e último critério de desempate: a média de idades de todos os jogadores utilizados na fase de grupos.

Ora Record fez as contas. O Sporting termina a fase de grupos com a média etária de 26,26 anos, contra os 25,38 do V. Setúbal. São, portanto, os sadinos quem passa à próxima fase.







Notícia atualizada às 22H20.

Autores: Paulo Quental e Luís Miroto Simões