É já esta terça-feira. Depois de avanços e recuos de vários anos, a prometida Academia do V. Setúbal começa a ganhar forma no Vale de Cobro, a menos de quatro quilómetros do Estádio do Bonfim.A promessa do atual presidente e candidato às eleições de sexta-feira, Fernando Oliveira, torna-se uma realidade que será presenciada também por Fernando Tomé, director técnico da formação, tal como jogadores e treinadores das camadas jovens dos sadinos.

Autor: Flávio Miguel Silva