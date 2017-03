Edinho, avançado do V. Setúbal, falhou o treino de ontem devido a um traumatismo no pé direito, lesão sofrida frente ao Sp. Braga. O atacante será reavaliado hoje para saber se é recuperável para defrontar o Marítimo, domingo.Na deslocação ao Funchal, o Vitória vai tentar encerrar um jejum de triunfos em casa do Marítimo, onde não ganha desde 2010/11, quando venceu por 1-0. Também nessa época, os sadinos eliminaram os madeirenses na Taça, por 2-1. Titular nos dois jogos foi Diego, guarda-redes do plantel atual mas sem minutos esta época.A última vez que o técnico José Couceiro foi com o Vitória defrontar o Marítimo não ganhou para o susto. A 15 de Fevereiro de 2014, o plantel viveu momentos de pânico no voo para a Madeira. Após três tentativas falhadas de aterragem devido ao mau tempo, o avião teve de aterrar em Porto Santo antes de chegar ao Funchal. No dia seguinte, o Marítimo venceu 1-0.

Autor: Ricardo Lopes Pereira